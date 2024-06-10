"Окунёмся в работу, не раскачиваясь": Турчак обозначил свои цели на посту врио главы Алтая Врио главы Алтая Турчак назвал экономику региона основным направлением развития 10 июня, 08:19 Андрей Турчак. Обложка © Telegram / Андрей Турчак Z

Андрей Турчак, назначенный врио главы Республики Алтай, поблагодарил своего предшественника Олега Хорохордина за эффективную работу в регионе и озвучил задачи на ближайшее будущее. Об этом говорится в телеграм-канале "Единой России".

"За последние пять лет объём региональной экономики вырос почти в полтора раза, а собственные доходы республики увеличились почти в два с половиной раза. Построены и отремонтированы десятки новых детских садов, школ, учреждений здравоохранения", — сказал Турчак в ходе представления депутатам Госсобрания и общественности.

По его словам, Хорохордин заложил хороший фундамент и теперь предстоит вплотную заняться дальнейшим развитием экономики Алтая. Турчак добавил, что намерен встретиться с жителями во всех районах региона, чтобы оценить перспективы развития и учесть все пожелания. Он также пообещал пообщаться с главами муниципалитетов, чтобы сформулировать краткосрочные и долгосрочные цели на ближайшую пятилетку.

"Окунёмся в работу сразу, не раскачиваясь. Сделаем всё, чтобы в горизонте, который я обозначил, все задачи, которые будут сформулированы, были реализованы", — заключил Турчак.

Напомним, 4 июня руководитель Республики Алтай Олег Хорохордин объявил, что оставляет должность. Президент России Владимир Путин провёл встречу с Андреем Турчаком и предложил ему стать во главе региона, тот предложение принял. Уже 5 июня Совет Федерации досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера палаты Андрея Турчака и назначил его на должность временно исполняющего обязанности губернатора Республики Алтай.

Авторы Татьяна Миссуми