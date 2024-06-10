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"Окунёмся в работу, не раскачиваясь": Турчак обозначил свои цели на посту врио главы Алтая

Врио главы Алтая Турчак назвал экономику региона основным направлением развития

10 июня, 08:19
Андрей Турчак. Обложка © Telegram / Андрей Турчак Z

Андрей Турчак. Обложка © Telegram / Андрей Турчак Z

Андрей Турчак, назначенный врио главы Республики Алтай, поблагодарил своего предшественника Олега Хорохордина за эффективную работу в регионе и озвучил задачи на ближайшее будущее. Об этом говорится в телеграм-канале "Единой России".

"За последние пять лет объём региональной экономики вырос почти в полтора раза, а собственные доходы республики увеличились почти в два с половиной раза. Построены и отремонтированы десятки новых детских садов, школ, учреждений здравоохранения", сказал Турчак в ходе представления депутатам Госсобрания и общественности.

По его словам, Хорохордин заложил хороший фундамент и теперь предстоит вплотную заняться дальнейшим развитием экономики Алтая. Турчак добавил, что намерен встретиться с жителями во всех районах региона, чтобы оценить перспективы развития и учесть все пожелания. Он также пообещал пообщаться с главами муниципалитетов, чтобы сформулировать краткосрочные и долгосрочные цели на ближайшую пятилетку.

"Окунёмся в работу сразу, не раскачиваясь. Сделаем всё, чтобы в горизонте, который я обозначил, все задачи, которые будут сформулированы, были реализованы", заключил Турчак.

Политолог назвал глобальные задачи, которые стоят перед Турчаком на посту главы Республики Алтай
Политолог назвал глобальные задачи, которые стоят перед Турчаком на посту главы Республики Алтай

Напомним, 4 июня руководитель Республики Алтай Олег Хорохордин объявил, что оставляет должность. Президент России Владимир Путин провёл встречу с Андреем Турчаком и предложил ему стать во главе региона, тот предложение принял. Уже 5 июня Совет Федерации досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера палаты Андрея Турчака и назначил его на должность временно исполняющего обязанности губернатора Республики Алтай.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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