Политолог назвал глобальные задачи, которые стоят перед Турчаком на посту главы Республики Алтай
Политолог Данилин назвал прекрасной кандидатуру Турчака на пост главы Алтая
Андрей Турчак. Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина
Вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак является прекрасной кандидатурой на пост главы Республики Алтай — одного из ключевых регионов России. Об этом Life.ru заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин. По его словам, перед Турчаком стоят глобальные задачи.
"Андрей Анатольевич — очень глубокий профессионал, лично неравнодушный человек, который показал свой профессионализм в целом ряде постов, как на посту губернатора, так и на посту главы Генсовета "Единой России". И его прекрасные связи на федеральном и региональном уровнях позволят обеспечить эффективное усвоение и освоение этих громадных инвестиций, которые пошли в регион. Они, надо сказать, не просто громадные, они чуть ли не первые по стране после Москвы", — подчеркнул собеседник Life.ru.
Он добавил, что Республика Алтай сегодня становится важнейшим стратегическим объектом на фоне санкций и давления на страну. Алтай граничит с Китаем, Монголией, Казахстаном, через Чуйский тракт идёт дорога в Пакистан, поэтому перед Турчаком ставятся ещё и в этом отношении глобальные задачи.
"Надо сказать, что он очень хорошо работает на поле, он хорошо работает с рядовыми гражданами, обычными людьми, он показал это на своей работе в ходе специальной военной операции, когда он постоянно бывал в зоне СВО, когда постоянно занимался делами бойцов и их родных и близких. В общем, это прекрасная кандидатура для такого важного региона", — заключил Данилин.
Напомним, сегодня, 4 июня, глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что покидает пост в связи с переходом на новую работу. После этого президент РФ Владимир Путин встретился с вице-спикером Совфеда, секретарём Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и предложил ему возглавить регион, на что Турчак ответил согласием. Глава государства уже подписал соответствующие указы.