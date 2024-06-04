Путин принял отставку Хорохордина и назначил Турчака и.о. главы Республики Алтай

"В связи с заявлением главы Республики Алтай Хорохордина О.Л. о досрочном прекращении полномочий <…> постановляю принять отставку Хорохордина О.Л. по собственному желанию. Назначить Турчака Андрея Анатольевича временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай до вступления в должность лица, избранного главой Республики Алтай", — сказано в документе, который вступает в силу со дня подписания.