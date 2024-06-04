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Регион
4 июня, 11:36

Путин принял отставку Хорохордина и назначил Турчака и.о. главы Республики Алтай

Олег Хорохордин и Андрей Турчак. Обложка © Telegram / Олег Хорохордин, Андрей Турчак Z

Олег Хорохордин и Андрей Турчак. Обложка © Telegram / Олег Хорохордин, Андрей Турчак Z

Президент России Владимир Путин назначил первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака временно исполняющим обязанности губернатора Республики Алтай и принял отставку ранее занимавшего этот пост Олега Хорохордина. Соответствующий указ российского лидера размещён на официальном портале опубликования правовых актов.

"В связи с заявлением главы Республики Алтай Хорохордина О.Л. о досрочном прекращении полномочий <…> постановляю принять отставку Хорохордина О.Л. по собственному желанию. Назначить Турчака Андрея Анатольевича временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай до вступления в должность лица, избранного главой Республики Алтай", сказано в документе, который вступает в силу со дня подписания.

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Напомним, что Хорохордин сегодня объявил о том, что оставляет свою должность в связи с переходом на другую работу. Он поблагодарил жителей республики за доверие, неравнодушие и ежедневный вклад в благополучное будущее Алтая. Позже Владимир Путин провёл встречу с Турчаком и сделал ему предложение принять на себя управление регионом.

Юрий Лысенко
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