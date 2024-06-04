Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай 4 июня, 10:35 Андрей Турчак. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Президент РФ Владимир Путин встретился с вице-спикером Совфеда, секретарём Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и предложил ему возглавить Республику Алтай.

Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"У вас был хороший опыт в регионе, в исполнительных органах власти, в Пскове, с хорошим результатом. Хотел попросить вас вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Имею в виду Республику Алтай", — сказал глава государства.

Турчак ответил согласием.

Напомним, сегодня, 4 июня, глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что покидает пост в связи с переходом на новую работу. Он выразил особую благодарность всем жителям региона за доверие, за неравнодушие, за каждодневный труд и вклад в развитие родного края.

Авторы Александра Вишнякова