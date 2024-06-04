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4 июня, 09:26

Кремль открестился от планов объединения Алтайского края и Республики Алтай

Песков: В Кремле не обсуждают объединение Республики Алтай и Алтайского края

Алтай, Сибирь. Пейзаж с лесными горами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Epic Vision

Алтай, Сибирь. Пейзаж с лесными горами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Epic Vision

В Кремле не обсуждается возможность объединения Республики Алтай и Алтайского края. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник, 4 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что такой темы нет на повестке дня.

"Никакого обсуждения на этот счёт нет", — сказал он.

Глава Республики Алтай Хорохордин подал в отставку
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Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что оставляет пост в связи с переходом на другую работу. На этом фоне в Сети появилась информация якобы о грядущем слиянии двух субъектов России — Республики Алтай и Алтайского края.

Марина Калегина
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