Кремль открестился от планов объединения Алтайского края и Республики Алтай

В Кремле не обсуждается возможность объединения Республики Алтай и Алтайского края. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник, 4 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что такой темы нет на повестке дня.

"Никакого обсуждения на этот счёт нет", — сказал он.