Кремль открестился от планов объединения Алтайского края и Республики Алтай
Песков: В Кремле не обсуждают объединение Республики Алтай и Алтайского края
Алтай, Сибирь. Пейзаж с лесными горами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Epic Vision
В Кремле не обсуждается возможность объединения Республики Алтай и Алтайского края. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник, 4 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что такой темы нет на повестке дня.
"Никакого обсуждения на этот счёт нет", — сказал он.
Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что оставляет пост в связи с переходом на другую работу. На этом фоне в Сети появилась информация якобы о грядущем слиянии двух субъектов России — Республики Алтай и Алтайского края.