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4 июня, 10:00

Песков опроверг сообщения СМИ о том, что у Путина есть резиденция на Алтае

Сообщения средств массовой информации о том, что у президента России Владимира Путина есть резиденция на Алтае, не соответствуют действительности. Об этом журналистам во время брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Официальная резиденция президента — это те, которые относятся к Управлению делами президента РФ, Федеральной службе охраны. Среди них упомянутого объекта нет", напомнил Песков.

Недавно ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что в резиденции на Алтае, которая якобы принадлежит президенту страны, произошёл пожар. Само происшествие Песков не стал комментировать, объяснив, что этими вопросами заведует не Кремль.

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Ранее Песков рассказал о том, каким государственным задачам Владимир Путин посвятит сегодняшний день. По его словам, глава страны будет работать с регионами РФ, Кремль в дальнейшем сообщит больше информации по этому вопросу.

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Life.ru

Александр Юнашев
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