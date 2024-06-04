Песков опроверг сообщения СМИ о том, что у Путина есть резиденция на Алтае
Сообщения средств массовой информации о том, что у президента России Владимира Путина есть резиденция на Алтае, не соответствуют действительности. Об этом журналистам во время брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Официальная резиденция президента — это те, которые относятся к Управлению делами президента РФ, Федеральной службе охраны. Среди них упомянутого объекта нет", — напомнил Песков.
Недавно ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что в резиденции на Алтае, которая якобы принадлежит президенту страны, произошёл пожар. Само происшествие Песков не стал комментировать, объяснив, что этими вопросами заведует не Кремль.
Ранее Песков рассказал о том, каким государственным задачам Владимир Путин посвятит сегодняшний день. По его словам, глава страны будет работать с регионами РФ, Кремль в дальнейшем сообщит больше информации по этому вопросу.
Life.ru