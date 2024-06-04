Песков рассказал, над какими вопросами сегодня будет работать Путин

На сегодняшний день у президента Российской Федерации Владимира Путина запланирована работа с российскими регионами. Кремль сообщит о ней дополнительно, рассказал журналистам во время брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня он [Путин] продолжит работать с регионами. Мы вас в ближайшее время проинформируем, каким образом [будет вестись эта работа]", — заявил Песков.