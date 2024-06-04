Песков рассказал, над какими вопросами сегодня будет работать Путин
Песков: Сегодняшний день Путин уделит работе с российскими регионами
На сегодняшний день у президента Российской Федерации Владимира Путина запланирована работа с российскими регионами. Кремль сообщит о ней дополнительно, рассказал журналистам во время брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня он [Путин] продолжит работать с регионами. Мы вас в ближайшее время проинформируем, каким образом [будет вестись эта работа]", — заявил Песков.
Ранее Песков рассказал о планах главы государства насчёт участия в ПМЭФ. Официальный представитель Кремля подтвердил, что на мероприятии ожидают президента Боливии Луиса Арсе и российский лидер намерен провести встречу с иностранным коллегой на полях форума.
Life.ru