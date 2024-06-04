ПМЭФ
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Регион
4 июня, 09:32

Песков рассказал, над какими вопросами сегодня будет работать Путин

Песков: Сегодняшний день Путин уделит работе с российскими регионами

На сегодняшний день у президента Российской Федерации Владимира Путина запланирована работа с российскими регионами. Кремль сообщит о ней дополнительно, рассказал журналистам во время брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня он [Путин] продолжит работать с регионами. Мы вас в ближайшее время проинформируем, каким образом [будет вестись эта работа]", заявил Песков.

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Ранее Песков рассказал о планах главы государства насчёт участия в ПМЭФ. Официальный представитель Кремля подтвердил, что на мероприятии ожидают президента Боливии Луиса Арсе и российский лидер намерен провести встречу с иностранным коллегой на полях форума.

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Александр Юнашев
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