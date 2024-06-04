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4 июня, 09:12

Путин прислал венок на прощание с Чилингаровым

Президент России Владимир Путин прислал венок на прощание с депутатом Госдумы, полярным исследователем Артуром Чилингаровым.

Венок от Владимира Путина. Фото © Life.ru

Венок от Владимира Путина. Фото © Life.ru

Сегодня простились с полярником Чилингаровым. Проводить его в последний путь в Преображенскую церковь прибыли секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Также на церемонии были хоккеист Александр Овечкин и гимнастка Светлана Хоркина.

Напомним, Чилингаров ушёл из жизни 1 июня после продолжительной и тяжёлой болезни. Путин направил соболезнования его родным и близким, а также назвал его легендой. В Кремле рассказали, что президент и полярник многие годы дружили и очень хорошо знали друг друга.

Мишустин: Чилингаров был настоящим патриотом, преданным своей стране
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Life.ru

Николь Вербер
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