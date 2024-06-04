Путин прислал венок на прощание с Чилингаровым
Президент России Владимир Путин прислал венок на прощание с депутатом Госдумы, полярным исследователем Артуром Чилингаровым.
Венок от Владимира Путина. Фото © Life.ru
Сегодня простились с полярником Чилингаровым. Проводить его в последний путь в Преображенскую церковь прибыли секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Также на церемонии были хоккеист Александр Овечкин и гимнастка Светлана Хоркина.
Напомним, Чилингаров ушёл из жизни 1 июня после продолжительной и тяжёлой болезни. Путин направил соболезнования его родным и близким, а также назвал его легендой. В Кремле рассказали, что президент и полярник многие годы дружили и очень хорошо знали друг друга.
Life.ru