В Москве началось прощание с полярником Чилингаровым
Полярный исследователь, депутат Госдумы Артур Чилингаров. Обложка © Официальный сайт Государственной думы
Прощание с депутатом Госдумы и полярным исследователем Артуром Чилингаровым началось в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве. Видео траурного мероприятия снял корреспондент Life.ru.
Гроб с телом Артура Чилингарова привезли в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя в Москве. Видео © Life.ru
На церемонию уже приехали парламентарии и чиновники. Также в церкви установлены венки, которые прислали президент России Владимир Путин, третий президент Армении Серж Саргсян, а также председатели Государственной думы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Кроме того, есть венки от Российской академии наук, главы Союза армян России Ары Абрамяна, партии "Единая Россия", Администрации Президента Российской Федерации и семьи певца Иосифа Кобзона. Гроб с телом покойного накрыт российским триколором.
Похоронят Чилингарова на Новодевичьем кладбище.
Напомним, Чилингаров ушёл из жизни 1 июня в возрасте 84 лет. Последние годы он боролся с тяжёлой болезнью. Владимир Путин, узнав о случившемся, выразил свои соболезнования родственникам и близким полярного исследователя. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что глава государства и Чилингаров были хорошо знакомы и долгое время дружили.