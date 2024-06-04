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4 июня, 06:27

В Москве началось прощание с полярником Чилингаровым

Полярный исследователь, депутат Госдумы Артур Чилингаров. Обложка © Официальный сайт Государственной думы

Полярный исследователь, депутат Госдумы Артур Чилингаров. Обложка © Официальный сайт Государственной думы

Прощание с депутатом Госдумы и полярным исследователем Артуром Чилингаровым началось в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве. Видео траурного мероприятия снял корреспондент Life.ru.

Гроб с телом Артура Чилингарова привезли в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя в Москве. Видео © Life.ru

На церемонию уже приехали парламентарии и чиновники. Также в церкви установлены венки, которые прислали президент России Владимир Путин, третий президент Армении Серж Саргсян, а также председатели Государственной думы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Кроме того, есть венки от Российской академии наук, главы Союза армян России Ары Абрамяна, партии "Единая Россия", Администрации Президента Российской Федерации и семьи певца Иосифа Кобзона. Гроб с телом покойного накрыт российским триколором.

Похоронят Чилингарова на Новодевичьем кладбище.

Путин назвал человеком-легендой ушедшего из жизни полярника Чилингарова
Путин назвал человеком-легендой ушедшего из жизни полярника Чилингарова

Напомним, Чилингаров ушёл из жизни 1 июня в возрасте 84 лет. Последние годы он боролся с тяжёлой болезнью. Владимир Путин, узнав о случившемся, выразил свои соболезнования родственникам и близким полярного исследователя. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что глава государства и Чилингаров были хорошо знакомы и долгое время дружили.

Юрий Лысенко
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