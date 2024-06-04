В Москве началось прощание с полярником Чилингаровым

На церемонию уже приехали парламентарии и чиновники. Также в церкви установлены венки, которые прислали президент России Владимир Путин, третий президент Армении Серж Саргсян, а также председатели Государственной думы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Кроме того, есть венки от Российской академии наук, главы Союза армян России Ары Абрамяна, партии "Единая Россия", Администрации Президента Российской Федерации и семьи певца Иосифа Кобзона. Гроб с телом покойного накрыт российским триколором.