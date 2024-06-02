Мишустин: Чилингаров был настоящим патриотом, преданным своей стране

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким скончавшегося депутата Госдумы, полярного исследователя Артура Чилингарова. Глава кабмина назвал умершего настоящим патриотом, преданным своей стране.

"Артур Николаевич Чилингаров был настоящим патриотом, преданным своей стране. За время работы в Государственной думе многое сделал для совершенствования российского парламентаризма и законодательства", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства.

Мишустин назвал Чилингарова неутомимым естествоиспытателем, мужественным и решительным человеком, который участвовал в спасательных операциях, возглавлял научно-исследовательские экспедиции. Также Мишустин напомнил, что Чилингаров руководил трансконтинентальным перелётом на Южный полюс и погружался на подводном аппарате на дно Северного Ледовитого океана.