Мишустин: Чилингаров был настоящим патриотом, преданным своей стране
Артур Чилингаров. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким скончавшегося депутата Госдумы, полярного исследователя Артура Чилингарова. Глава кабмина назвал умершего настоящим патриотом, преданным своей стране.
"Артур Николаевич Чилингаров был настоящим патриотом, преданным своей стране. За время работы в Государственной думе многое сделал для совершенствования российского парламентаризма и законодательства", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства.
Мишустин назвал Чилингарова неутомимым естествоиспытателем, мужественным и решительным человеком, который участвовал в спасательных операциях, возглавлял научно-исследовательские экспедиции. Также Мишустин напомнил, что Чилингаров руководил трансконтинентальным перелётом на Южный полюс и погружался на подводном аппарате на дно Северного Ледовитого океана.
"Коллеги и друзья уважали его за целеустремлённость и принципиальность. Высоко ценили порядочность, интеллигентность и доброжелательное отношение к людям. Таким Артур Николаевич Чилингаров и останется в памяти всех, кто знал и ценил его", — добавил премьер РФ.
Ранее Life.ru писал, что депутат Госдумы, полярный исследователь Артур Чилингаров умер в возрасте 84 лет. Это случилось после продолжительной и тяжёлой болезни. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования родным и близким умершего. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер и полярник многие годы дружили и очень хорошо знали друг друга. Прощание с Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя, его похоронят на Новодевичьем кладбище.