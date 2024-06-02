Легенда со времён СССР: В Госдуме рассказали, каким был при жизни исследователь Чилингаров

Скончавшийся накануне, 1 июня, учёный и депутат Госдумы Артур Чилингаров был мягким и доброжелательным с окружающими его людьми, а также внёс огромный вклад в освоение Арктики. Как заявил в интервью "Газете.ru" первый зампред думского Комитета по международным делам Дмитрий Новиков, усопший в то же время был активным парламентарием.

По словам законотворца, исследователь был до самого последнего времени в строю. Народный избранник сообщил, что Чилингаров по праву занимал своё место в Госдуме и проявлял активность. Новиков подчеркнул, что полярник, с которым он лично был знаком и участвовал в зарубежных визитах, был легендой ещё со времён Советского Союза и внёс гигантский вклад в освоение Арктического региона.

"У него был крепкий характер, хотя в отношениях с друзьями, товарищами и коллегами это был очень мягкий, доброжелательный человек, уважительный вне зависимости от того, с людьми какого возраста он общался в независимости от парламентского стажа", — заявил собеседник издания, подчеркнув, что усопший всегда был готов подставить плечо и вместе выполнять задачи на благо своей родной страны.

Депутат также рассказал журналистам, что Чилингаров очень тяжело переживал из-за того, что сворачивались арктические исследования, а в последние годы учёный делал всё, чтобы вернуть внимание к Арктике. В заключение Новиков заявил, что полярник прожил долгую, красивую и интересную жизнь.