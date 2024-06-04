Шойгу, Зюганов, Фетисов, Хоркина и Овечкин приехали проститься с Чилингаровым

Проститься с полярником Артуром Чилингаровым приехали многие российские депутаты и чиновники. Видео с траурной церемонии публикует Life.ru.

Так, прощание посетили секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Кроме того, в Преображенскую церковь приехал хоккеист Александр Овечкин и двукратная олимпийская чемпионка — гимнастка Светлана Хоркина.