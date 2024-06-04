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4 июня, 07:20

Шойгу, Зюганов, Фетисов, Хоркина и Овечкин приехали проститься с Чилингаровым

Полярный исследователь Артур Чилингаров. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Полярный исследователь Артур Чилингаров. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Проститься с полярником Артуром Чилингаровым приехали многие российские депутаты и чиновники. Видео с траурной церемонии публикует Life.ru.

Церемония прощания с полярным исследователем Артуром Чилингаровым. Видео © Life.ru

Так, прощание посетили секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Кроме того, в Преображенскую церковь приехал хоккеист Александр Овечкин и двукратная олимпийская чемпионка — гимнастка Светлана Хоркина.

Церемония прощания с полярным исследователем Артуром Чилингаровым. Видео © Life.ru

Мишустин: Чилингаров был настоящим патриотом, преданным своей стране
Мишустин: Чилингаров был настоящим патриотом, преданным своей стране

Напомним, что Артур Чилингаров умер 1 июня, ему было 84 года. Последние годы он страдал от тяжёлого недуга. Президент Российской Федерации Владимир Путин передал соболезнования родным и близким знаменитого полярника. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер и исследователь долгое время поддерживали хорошие дружеские отношения. Прощание с Чилингаровым началось сегодня в девять утра в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Юрий Лысенко
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