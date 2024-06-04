Шойгу, Зюганов, Фетисов, Хоркина и Овечкин приехали проститься с Чилингаровым
Полярный исследователь Артур Чилингаров. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Проститься с полярником Артуром Чилингаровым приехали многие российские депутаты и чиновники. Видео с траурной церемонии публикует Life.ru.
Церемония прощания с полярным исследователем Артуром Чилингаровым. Видео © Life.ru
Так, прощание посетили секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Кроме того, в Преображенскую церковь приехал хоккеист Александр Овечкин и двукратная олимпийская чемпионка — гимнастка Светлана Хоркина.
Церемония прощания с полярным исследователем Артуром Чилингаровым. Видео © Life.ru
Напомним, что Артур Чилингаров умер 1 июня, ему было 84 года. Последние годы он страдал от тяжёлого недуга. Президент Российской Федерации Владимир Путин передал соболезнования родным и близким знаменитого полярника. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер и исследователь долгое время поддерживали хорошие дружеские отношения. Прощание с Чилингаровым началось сегодня в девять утра в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.