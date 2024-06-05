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5 июня, 07:25

Совфед досрочно прекратил полномочия вице-спикера Турчака

Андрей Турчак. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z

Андрей Турчак. Фото © Telegram / Андрей Турчак Z

Совет Федерации во время пленарного заседания досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера палаты Андрея Турчака. Решение связано с его назначением на должность временно исполняющего обязанности губернатора Республики Алтай.

В Совфеде Турчак представлял Псковскую область, которую он возглавлял с 2009-го по 2017 год. Вице-спикером верхней палаты Совфеда его избрали 8 ноября 2017 года. В 2020 году появилась вторая должность первого вице-спикера, которую он и занял. Его полномочия на этом посту истекали в сентябре 2026 года.

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Напомним, что 4 июня руководитель Республики Алтай Олег Хорохордин объявил, что оставляет должность и отныне будет заниматься другой работой. После этого президент России Владимир Путин провёл встречу с Андреем Турчаком и предложил ему стать во главе региона, тот, в свою очередь, предложение принял. Все необходимые для нового назначения указы российский лидер подписал ещё вчера.

Юрий Лысенко
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