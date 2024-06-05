Совфед досрочно прекратил полномочия вице-спикера Турчака

Совет Федерации во время пленарного заседания досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера палаты Андрея Турчака. Решение связано с его назначением на должность временно исполняющего обязанности губернатора Республики Алтай.

В Совфеде Турчак представлял Псковскую область, которую он возглавлял с 2009-го по 2017 год. Вице-спикером верхней палаты Совфеда его избрали 8 ноября 2017 года. В 2020 году появилась вторая должность первого вице-спикера, которую он и занял. Его полномочия на этом посту истекали в сентябре 2026 года.