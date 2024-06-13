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13 июня, 03:34

Турчак официально начал кампанию по борьбе за пост главы Республики Алтай

Турчак подал документы в избирком на выдвижение на пост главы Республики Алтай

Андрей Турчак подал документы в избирком на выдвижение на пост главы Республики Алтай. Обложка © Telegram / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z

Андрей Турчак подал документы в избирком на выдвижение на пост главы Республики Алтай. Обложка © Telegram / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак подал в региональную избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения. В телеграм-канале он сообщил, что с этого момента его избирательная кампания стартовала.

"Документы на выдвижение в избирком сданы. Моя избирательная кампания официально стартовала. Вместе с командой "Единой России" проведу её в полях, общаясь с людьми", — написал Турчак.

Турчак сообщил, что объединения Республики Алтай и Алтайского края не будет
Турчак сообщил, что объединения Республики Алтай и Алтайского края не будет

Напомним, 4 июня руководитель Республики Алтай Олег Хорохордин объявил, что оставляет должность. Президент России Владимир Путин провёл встречу с Андреем Турчаком и предложил ему стать во главе региона, тот предложение принял. Уже 5 июня Совет Федерации досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера палаты Андрея Турчака и назначил его на должность временно исполняющего обязанности губернатора Республики Алтай.

Оксана Попова
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