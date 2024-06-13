Турчак официально начал кампанию по борьбе за пост главы Республики Алтай

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак подал в региональную избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения. В телеграм-канале он сообщил, что с этого момента его избирательная кампания стартовала.

"Документы на выдвижение в избирком сданы. Моя избирательная кампания официально стартовала. Вместе с командой "Единой России" проведу её в полях, общаясь с людьми", — написал Турчак.