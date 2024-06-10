Турчак сообщил, что объединения Республики Алтай и Алтайского края не будет 10 июня, 08:58 Объединения Республики Алтай и Алтайского края не будет. Обложка © Freepik / wirestock

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак заверил, что никакого объединения региона с Алтайским краем не будет, а любые домыслы по этому поводу являются дезинформацией. Об этом политик сказал в беседе с журналистами.

"Никаких разговоров об объединении Алтайского края и Республики Алтай быть не должно. Это всё кухонные разговоры, это всё вбросы в разного рода телеграм-каналы и так далее. В конституции [республики] чётко всё прописано. И, как я уже сказал, этими принципами я буду, безусловно, руководствоваться", — пояснил он.

По его словам, жители алтайских регионов опасаются объединения, однако все страхи напрасны. Турчак добавил, что намерен удержать баланс между экономическим развитием, в том числе масштабным инвестированием, и пожеланиями местных жителей, которые переживают за сохранение экологии и природной красоты региона.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявлял, что в Кремле не обсуждается возможность объединения Республики Алтай и Алтайского края, такой вопрос в повестку не входит.

Авторы Татьяна Миссуми