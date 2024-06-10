ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Турчак сообщил, что объединения Республики Алтай и Алтайского края не будет

10 июня, 08:58
Объединения Республики Алтай и Алтайского края не будет. Обложка © Freepik / wirestock

Объединения Республики Алтай и Алтайского края не будет. Обложка © Freepik / wirestock

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак заверил, что никакого объединения региона с Алтайским краем не будет, а любые домыслы по этому поводу являются дезинформацией. Об этом политик сказал в беседе с журналистами.

"Никаких разговоров об объединении Алтайского края и Республики Алтай быть не должно. Это всё кухонные разговоры, это всё вбросы в разного рода телеграм-каналы и так далее. В конституции [республики] чётко всё прописано. И, как я уже сказал, этими принципами я буду, безусловно, руководствоваться", — пояснил он.

По его словам, жители алтайских регионов опасаются объединения, однако все страхи напрасны. Турчак добавил, что намерен удержать баланс между экономическим развитием, в том числе масштабным инвестированием, и пожеланиями местных жителей, которые переживают за сохранение экологии и природной красоты региона.

"Окунёмся в работу, не раскачиваясь": Турчак обозначил свои цели на посту врио главы Алтая
"Окунёмся в работу, не раскачиваясь": Турчак обозначил свои цели на посту врио главы Алтая

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявлял, что в Кремле не обсуждается возможность объединения Республики Алтай и Алтайского края, такой вопрос в повестку не входит.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!