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20 ноября, 09:37

Армия России освободила Ильинку в ДНР

Группировка «Центр» Армии России освободила населённый пункт Ильинка в ДНР. Об этом уведомили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Ильинка Донецкой Народной Республики», — доложили в министерстве.

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ВС РФ продолжают выбивать противника из населённых пунктов Донецкой Народной Республики в неудержимом темпе. Только за последние несколько дней под российский контроль перешли Ленинское и Макаровка, а также Новоалексеевка.

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Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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