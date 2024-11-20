Армия России освободила Ильинку в ДНР
Группировка «Центр» Армии России освободила населённый пункт Ильинка в ДНР. Об этом уведомили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Ильинка Донецкой Народной Республики», — доложили в министерстве.
ВС РФ продолжают выбивать противника из населённых пунктов Донецкой Народной Республики в неудержимом темпе. Только за последние несколько дней под российский контроль перешли Ленинское и Макаровка, а также Новоалексеевка.
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