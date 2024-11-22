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22 ноября, 11:59

Названо число украинских военных, сдавшихся в плен Армии России за неделю

МО РФ: 82 военных ВСУ сдались в плен за неделю, из них 52 — в Курской области

В течение последней недели 82 украинских военных сдались в плен российским военнослужащим. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 82 украинских военнослужащих», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Из них 52 военных сдались в плен в Курской области.

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В ходе брифинга в Минобороны также сообщили, что российские войска заняли Новодмитровку в ДНР. Кроме того, в результате продвижения группировки войск «Центр» ВС РФ освободили населённые пункты Ленинское, Новоалексеевка, Ильинка и Новоселидовка.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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