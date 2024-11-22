Названо число украинских военных, сдавшихся в плен Армии России за неделю

В течение последней недели 82 украинских военных сдались в плен российским военнослужащим. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 82 украинских военнослужащих», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Из них 52 военных сдались в плен в Курской области.