Названо число украинских военных, сдавшихся в плен Армии России за неделю
МО РФ: 82 военных ВСУ сдались в плен за неделю, из них 52 — в Курской области
В течение последней недели 82 украинских военных сдались в плен российским военнослужащим. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 82 украинских военнослужащих», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Из них 52 военных сдались в плен в Курской области.
В ходе брифинга в Минобороны также сообщили, что российские войска заняли Новодмитровку в ДНР. Кроме того, в результате продвижения группировки войск «Центр» ВС РФ освободили населённые пункты Ленинское, Новоалексеевка, Ильинка и Новоселидовка.
ТАСС / Алексей Коновалов