Украинский спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра» был переброшен в Курскую область. Об этом сообщил РИА «Новости» командир бронегруппы с позывным Сальза из сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат».

«По разведданным и радиоперехватам было сообщение о том, что в ночь на сегодняшнее число будет производиться минирование тыловых зон с помощью беспилотных летательных аппаратов. Думаю, противнику в принципе всё равно — мирные здесь будут жители, либо это будут животные, либо это будет военная сила», — рассказал командир.

Командир также добавил, что российским силам в Курской области противостоит одно из элитных подразделений, использующих передовое оборудование, поставляемое западными странами, включая Европу и Америку. Это оборудование применяется для минирования, взрывов и проведения диверсионных действий.