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22 ноября, 04:24

«Им всё равно»: Элитный украинский батальон переброшен в Курскую область

РИАН: ВСУ перебросили в Курскую область спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра»

Украинский спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра» был переброшен в Курскую область. Об этом сообщил РИА «Новости» командир бронегруппы с позывным Сальза из сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат».

«По разведданным и радиоперехватам было сообщение о том, что в ночь на сегодняшнее число будет производиться минирование тыловых зон с помощью беспилотных летательных аппаратов. Думаю, противнику в принципе всё равно — мирные здесь будут жители, либо это будут животные, либо это будет военная сила», — рассказал командир.

Командир также добавил, что российским силам в Курской области противостоит одно из элитных подразделений, использующих передовое оборудование, поставляемое западными странами, включая Европу и Америку. Это оборудование применяется для минирования, взрывов и проведения диверсионных действий.

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Ранее российские солдаты из спецназа «Ахмат» в Курской области перехватили тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт». По словам бойца с позывным Диор, скорее всего, эту «птичку» тащит «Баба-Яга», и потом отпускает.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Тимур Хингеев
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