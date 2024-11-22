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21 ноября, 21:26

Силы ПВО сорвали попытку ВСУ атаковать Брянскую область при помощи дронов

Богомаз: Над Брянской областью сбито пять украинских беспилотников

ВСУ попытались атаковать инфраструктуру Брянской области. По информации губернатора региона Александра Богомаза, на данный момент силы противовоздушной обороны уничтожили пять вражеских объектов.

«Пять беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в телеграм-канале.

Системы ПВО сбили БПЛА в Калачевском районе Волгоградской области
Системы ПВО сбили БПЛА в Калачевском районе Волгоградской области

Ранее в Ростовской области вспыхнул пожар на промышленном объекте после падения украинского беспилотника. Возгорание оперативно ликвидировали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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