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21 ноября, 08:16

В Ростовской области после падения БПЛА вспыхнул пожар на промышленном объекте

В Ростовской области вспыхнул пожар на промышленном объекте после падения украинского беспилотника. Возгорание оперативно ликвидировали, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

«Дежурно-спасительные службы оперативно потушили возгорание на площади 5 квадратных метров», — написал он, добавив, что никто не пострадал.

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Недавно в Волгоградской области система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник киевского режима. В результате этого обошлось без возгораний и повреждений военных объектов.

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Life.ru

Николай Рюмин
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