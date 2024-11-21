В Ростовской области после падения БПЛА вспыхнул пожар на промышленном объекте
В Ростовской области вспыхнул пожар на промышленном объекте после падения украинского беспилотника. Возгорание оперативно ликвидировали, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.
«Дежурно-спасительные службы оперативно потушили возгорание на площади 5 квадратных метров», — написал он, добавив, что никто не пострадал.
Недавно в Волгоградской области система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник киевского режима. В результате этого обошлось без возгораний и повреждений военных объектов.
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