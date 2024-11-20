Развожаев: Взрывоопасные части БПЛА обнаружили в Севастополе
Обломки БПЛА в Севастополе. Обложка © Telegram / РаZVожаев
Обломки взрывоопасного беспилотника нашли в Севастополе, в районе улицы Нефтяной. Их уничтожат контролируемым подрывом на месте. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава региона отметил, что, вероятно, дрон был подавлен силами радиоэлектронной борьбы и упал в результате одной из атак ВСУ. Развозжаев добавил, что пиротехники МЧС России планируют провести контролируемый подрыв частей БПЛА на месте их обнаружения ориентировочно до 15:00. Он также призвал жителей города не паниковать, если они услышат громкий звук, подчеркнув, что все работы будут проводиться с соблюдением необходимых мер безопасности.
Life.ru писал, что за ночь российская ПВО уничтожила 44 украинских беспилотника. Наибольшее количество дронов было сбито в Новгородской области — 20. В Курской области ликвидировали пять БПЛА, в Орловской — четыре, по три дрона сбили над Белгородской, Тульской и Тверской областями, а по два — над Брянской, Московской и Смоленской.