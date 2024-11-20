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20 ноября, 11:55

Развожаев: Взрывоопасные части БПЛА обнаружили в Севастополе

Обломки БПЛА в Севастополе. Обложка © Telegram / РаZVожаев

Обломки БПЛА в Севастополе. Обложка © Telegram / РаZVожаев

Обломки взрывоопасного беспилотника нашли в Севастополе, в районе улицы Нефтяной. Их уничтожат контролируемым подрывом на месте. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Глава региона отметил, что, вероятно, дрон был подавлен силами радиоэлектронной борьбы и упал в результате одной из атак ВСУ. Развозжаев добавил, что пиротехники МЧС России планируют провести контролируемый подрыв частей БПЛА на месте их обнаружения ориентировочно до 15:00. Он также призвал жителей города не паниковать, если они услышат громкий звук, подчеркнув, что все работы будут проводиться с соблюдением необходимых мер безопасности.

Житель Белгородской области пострадал при детонации дрона ВСУ на огороде
Житель Белгородской области пострадал при детонации дрона ВСУ на огороде

Life.ru писал, что за ночь российская ПВО уничтожила 44 украинских беспилотника. Наибольшее количество дронов было сбито в Новгородской области — 20. В Курской области ликвидировали пять БПЛА, в Орловской — четыре, по три дрона сбили над Белгородской, Тульской и Тверской областями, а по два — над Брянской, Московской и Смоленской.

Александра Мышляева
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