Житель Белгородской области пострадал при детонации дрона ВСУ на огороде
Гладков: В Белгородской области сдетонировал дрон ВСУ, ранен житель
В селе Безымено Грайворонского округа Белгородской области беспилотник ВСУ взорвался во дворе частного дома, в результате чего пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, добавив, что данные о последствиях происшествия уточняются.
«Ранен мирный житель. На попутном транспорте его доставили в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали у мужчины баротравму и осколочные ранения шеи, спины и стопы. Для продолжения лечения его переведут в городскую больницу №2 г. Белгорода. В результате атаки повреждено остекление дома и надворной постройки», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что за ночь силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 44 украинских беспилотника. Наибольшее количество атак произошло в Новгородской области, где было сбито 20 дронов. В Курской области ликвидировали пять БПЛА, в Орловской — четыре, а в Белгородской — три.
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