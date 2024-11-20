Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 09:43

Житель Белгородской области пострадал при детонации дрона ВСУ на огороде

Гладков: В Белгородской области сдетонировал дрон ВСУ, ранен житель

В селе Безымено Грайворонского округа Белгородской области беспилотник ВСУ взорвался во дворе частного дома, в результате чего пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, добавив, что данные о последствиях происшествия уточняются.

«Ранен мирный житель. На попутном транспорте его доставили в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали у мужчины баротравму и осколочные ранения шеи, спины и стопы. Для продолжения лечения его переведут в городскую больницу №2 г. Белгорода. В результате атаки повреждено остекление дома и надворной постройки», — написал он в своём телеграм-канале.

Целью атак ВСУ под Белгородом и Воронежем стали производители майонеза и сыров
Целью атак ВСУ под Белгородом и Воронежем стали производители майонеза и сыров

Ранее Life.ru сообщал, что за ночь силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 44 украинских беспилотника. Наибольшее количество атак произошло в Новгородской области, где было сбито 20 дронов. В Курской области ликвидировали пять БПЛА, в Орловской — четыре, а в Белгородской — три.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar