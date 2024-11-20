Житель Белгородской области пострадал при детонации дрона ВСУ на огороде

В селе Безымено Грайворонского округа Белгородской области беспилотник ВСУ взорвался во дворе частного дома, в результате чего пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, добавив, что данные о последствиях происшествия уточняются.

«Ранен мирный житель. На попутном транспорте его доставили в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали у мужчины баротравму и осколочные ранения шеи, спины и стопы. Для продолжения лечения его переведут в городскую больницу №2 г. Белгорода. В результате атаки повреждено остекление дома и надворной постройки», — написал он в своём телеграм-канале.