Целью атак ВСУ под Белгородом и Воронежем стали производители майонеза и сыров
Сбитый дрон ВСУ. Обложка © Telegram / Жесть Шебекино
Целью атаки ВСУ вечером 19 ноября в Белгородской и Воронежской областях оказались предприятия компаний ЭФКО и «Виола», производящих майонез, йогурты и сыры. Об этом проинформировала пресс-служба ЭФКО.
«Вечером 19 ноября две промышленные площадки нашей компании подверглись атаке БПЛА. Характер нанесенных повреждений материальных объектов уточняется. На текущий момент жертв нет», — рассказали в ЭФКО журналистам подробности налёта дронов в Воронежской области.
В Белгородской области мишенью двух беспилотников стал завод ООО «Виола» по производству свежей молочной продукции. Здание завода компании, по предварительной оценке, получило незначительные повреждения, весь персонал был эвакуирован. На место прибыло руководство предприятия и сотрудники специальных служб, рассказали РБК в компании. Производство после атаки временно приостановили, оно будет возобновлено после подтверждения о том, что ничто не представляет угрозы для жизни и здоровья сотрудников.
Напомним, вечером 19 ноября украинские беспилотники атаковали гражданское промышленное предприятие в Воронежской области. В налёте участвовали свыше пяти БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.