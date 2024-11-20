Целью атак ВСУ под Белгородом и Воронежем стали производители майонеза и сыров

В Белгородской области мишенью двух беспилотников стал завод ООО «Виола» по производству свежей молочной продукции. Здание завода компании, по предварительной оценке, получило незначительные повреждения, весь персонал был эвакуирован. На место прибыло руководство предприятия и сотрудники специальных служб, рассказали РБК в компании. Производство после атаки временно приостановили, оно будет возобновлено после подтверждения о том, что ничто не представляет угрозы для жизни и здоровья сотрудников.