Подполье сообщило об ударе по военному объекту ВСУ в Кременчуге
Подполье: ВС РФ ударили по заводу в Кременчуге, где ремонтируют технику ВСУ
Утром Армия России нанесла удар по Кременчугу в Полтавской области Украины. Вероятно, целью стал Кременчугский автомобильный завод, где ремонтируют технику ВСУ, сообщил в личном телеграм-канале координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Около пяти утра в городе Кременчуг Полтавской области жители слышали мощный взрыв с небольшой последующей детонацией. Прилёт был в направлении Кременчугского автомобильного завода. Сопротивление сообщало, что на заводе производится ремонт гусеничной военной техники, в основном иностранной», — пишет он.
По информации подпольщика, в момент атаки на заводе находились 11 единиц гусеничной техники и по меньшей мере 17 единиц колёсной: преимущественно пикапы, но были и два бронированных автомобиля.
Также по информации сопротивления, армия противника использует оба кременчугских аэропорта. С малой воздушной гавани запускают беспилотники самолётного типа: местные жители рассказывают, что оттуда часто доносится звук работы реактивных двигателей. Крупный аэропорт (в Большой Кахновке) используют для стоянки и обслуживания вертолётов.
Координатор добавил, что пока по ещё неподтверждённым данным, в одно из складских помещений возле нефтеперерабатывающего завода завезли иностранные беспилотники. Та часть города, где находятся НПЗ и Кахновский аэродром, сейчас находится под усиленной охранной и заставлена блокпостами.
Ранее в подполье сообщили, что прошедшей ночью ВС РФ ударили по пункту временной дислокации ВСУ в пригороде Сум: там находятся базы отдыха «Солнечная поляна», «Росинка» и «Металлург», где были расквартированы около 500 украинских военнослужащих. Точное количество погибших и раненых после удара ещё не установлено.
Kandinsky 3.1 / Life.ru