Подполье сообщило об ударе по военному объекту ВСУ в Кременчуге

Утром Армия России нанесла удар по Кременчугу в Полтавской области Украины. Вероятно, целью стал Кременчугский автомобильный завод, где ремонтируют технику ВСУ, сообщил в личном телеграм-канале координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Около пяти утра в городе Кременчуг Полтавской области жители слышали мощный взрыв с небольшой последующей детонацией. Прилёт был в направлении Кременчугского автомобильного завода. Сопротивление сообщало, что на заводе производится ремонт гусеничной военной техники, в основном иностранной», — пишет он.

По информации подпольщика, в момент атаки на заводе находились 11 единиц гусеничной техники и по меньшей мере 17 единиц колёсной: преимущественно пикапы, но были и два бронированных автомобиля.

Также по информации сопротивления, армия противника использует оба кременчугских аэропорта. С малой воздушной гавани запускают беспилотники самолётного типа: местные жители рассказывают, что оттуда часто доносится звук работы реактивных двигателей. Крупный аэропорт (в Большой Кахновке) используют для стоянки и обслуживания вертолётов.