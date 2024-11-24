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24 ноября, 09:22

Подполье сообщило об ударе по военному объекту ВСУ в Кременчуге

Подполье: ВС РФ ударили по заводу в Кременчуге, где ремонтируют технику ВСУ

Утром Армия России нанесла удар по Кременчугу в Полтавской области Украины. Вероятно, целью стал Кременчугский автомобильный завод, где ремонтируют технику ВСУ, сообщил в личном телеграм-канале координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Около пяти утра в городе Кременчуг Полтавской области жители слышали мощный взрыв с небольшой последующей детонацией. Прилёт был в направлении Кременчугского автомобильного завода. Сопротивление сообщало, что на заводе производится ремонт гусеничной военной техники, в основном иностранной»,пишет он.

По информации подпольщика, в момент атаки на заводе находились 11 единиц гусеничной техники и по меньшей мере 17 единиц колёсной: преимущественно пикапы, но были и два бронированных автомобиля.

Также по информации сопротивления, армия противника использует оба кременчугских аэропорта. С малой воздушной гавани запускают беспилотники самолётного типа: местные жители рассказывают, что оттуда часто доносится звук работы реактивных двигателей. Крупный аэропорт (в Большой Кахновке) используют для стоянки и обслуживания вертолётов.

Координатор добавил, что пока по ещё неподтверждённым данным, в одно из складских помещений возле нефтеперерабатывающего завода завезли иностранные беспилотники. Та часть города, где находятся НПЗ и Кахновский аэродром, сейчас находится под усиленной охранной и заставлена блокпостами.

В Одессе сообщили о мощном ударе по общежитию украинских военных
В Одессе сообщили о мощном ударе по общежитию украинских военных

Ранее в подполье сообщили, что прошедшей ночью ВС РФ ударили по пункту временной дислокации ВСУ в пригороде Сум: там находятся базы отдыха «Солнечная поляна», «Росинка» и «Металлург», где были расквартированы около 500 украинских военнослужащих. Точное количество погибших и раненых после удара ещё не установлено.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Юрий Лысенко
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