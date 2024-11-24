Русские ракеты разнесли базы отдыха с 500 бойцами ВСУ под Сумами, объявлена охота на наводчиков

Российские войска минувшей ночью нанесли удар по пункту временно дислокации ВСУ в базах отдыха «Солнечная поляна», «Росинка», «Металлург» в пригороде Сум, где находилось порядка 500 военных. Точное число убитых и раненых ещё не установлено, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«В два часа ночи в пригороде Сум слышен был взрыв. Прилетело хорошо, но без детонации. Звук взрыва шёл со стороны северо-востока, в ту сторону через некоторое время, помчались скорые. Оказалось, что бандеровцы облюбовали себе базы отдыха «Солнечная поляна», «Росинка», «Металлург», недалеко от села Пушкарёвка. Всего на трёх базах, судя по продуктовым заказам, было около 500 голов бандеровцев», – информирует подпольщик в Телеграм-канале.