Русские ракеты разнесли базы отдыха с 500 бойцами ВСУ под Сумами, объявлена охота на наводчиков
Под российский удар попали базы отдыха под Сумами, где находились 500 бойцов ВСУ
Российские войска минувшей ночью нанесли удар по пункту временно дислокации ВСУ в базах отдыха «Солнечная поляна», «Росинка», «Металлург» в пригороде Сум, где находилось порядка 500 военных. Точное число убитых и раненых ещё не установлено, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«В два часа ночи в пригороде Сум слышен был взрыв. Прилетело хорошо, но без детонации. Звук взрыва шёл со стороны северо-востока, в ту сторону через некоторое время, помчались скорые. Оказалось, что бандеровцы облюбовали себе базы отдыха «Солнечная поляна», «Росинка», «Металлург», недалеко от села Пушкарёвка. Всего на трёх базах, судя по продуктовым заказам, было около 500 голов бандеровцев», – информирует подпольщик в Телеграм-канале.
Согласно сведениям сопротивления, количество погибших и раненых бойцов ВСУ пока выясняется. Лебедев уточнил, что в соседних сёлах с пяти утра пошла проверка мобильной и компьютерной техник с целью выяснить, кто на них навёл русские ракеты.
А 21 ноября ВС РФ применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными ракетами. В США выразили беспокойство по поводу запуска ракеты.
Life.ru / Kandinsky 3.1