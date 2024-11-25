В Харькове мощным ударом разнесли штаб «Кракена»

Мощный взрыв прогремел утром 25 ноября в центре Харькова. Как сообщает координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, удар мог прийтись по штабу неонацистского формирования «Кракен».

По данным подполья, удар пришёлся по кварталу рядом с метро «Университет». Там часто наблюдали большое скопление военных машин, в том числе бронированных «мерседесов» с флагами США.

«Там есть два административных здания, где сопротивление несколько раз фиксировало большое скопление военных машин. Было очень много машин нацистского подразделения «Кракен» и, судя по многим данным, там был один из штабов нацистов», — написал он в телеграм-канале.

По данным Лебедева, после взрыва место оцепили, туда прибыло более десяти скорых, также сразу начала работу СБУ: спецслужба ищет предполагаемых «наводчиков».