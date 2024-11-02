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2 ноября, 13:38

Подпольщик Лебедев: Офицеры нацбата «Лють» были на базе «Кракена» при ударе РФ

Последствия удара по зданию полиции в Харькове. Обложка © Telegram / Національна поліція України

Последствия удара по зданию полиции в Харькове. Обложка © Telegram / Національна поліція України

Офицеры национального батальона МВД «Лють» попали под удар вместе с боевиками «Кракена». Армия ВС РФ атаковала здание академии Нацполиции Украины в Харькове, рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По предварительным данным, в момент нанесения удара там находились офицеры нацистского батальона МВД «Лють», — сказал он.

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Напомним, что армия РФ уничтожила временную базу ВСУ в Харьковской области. Наши парни нанесли удары с помощью авиабомбами ФАБ-500. В Национальной полиции Украины уже подтвердили гибель полковника Андрея Матвиенко. На данный момент число раненых полицейских выросло до 37 человек. По данным пророссийского подполья, в здании дислоцировались боевики неонацистского формирования «Кракен».

Наталья Афонина
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