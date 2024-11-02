Подпольщик Лебедев: Офицеры нацбата «Лють» были на базе «Кракена» при ударе РФ

Офицеры национального батальона МВД «Лють» попали под удар вместе с боевиками «Кракена». Армия ВС РФ атаковала здание академии Нацполиции Украины в Харькове, рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По предварительным данным, в момент нанесения удара там находились офицеры нацистского батальона МВД «Лють», — сказал он.