Подпольщик Лебедев: Офицеры нацбата «Лють» были на базе «Кракена» при ударе РФ
Последствия удара по зданию полиции в Харькове. Обложка © Telegram / Національна поліція України
Офицеры национального батальона МВД «Лють» попали под удар вместе с боевиками «Кракена». Армия ВС РФ атаковала здание академии Нацполиции Украины в Харькове, рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«По предварительным данным, в момент нанесения удара там находились офицеры нацистского батальона МВД «Лють», — сказал он.
Напомним, что армия РФ уничтожила временную базу ВСУ в Харьковской области. Наши парни нанесли удары с помощью авиабомбами ФАБ-500. В Национальной полиции Украины уже подтвердили гибель полковника Андрея Матвиенко. На данный момент число раненых полицейских выросло до 37 человек. По данным пророссийского подполья, в здании дислоцировались боевики неонацистского формирования «Кракен».