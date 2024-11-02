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2 ноября, 08:06

До 37 выросло число раненых полицейских при сбросе авиабомбы на базу в Харькове

Нацполиция Украины сообщила о 37 раненых сотрудниках при ударе в Харькове

Последствия удара по зданию полиции в Харькове. Обложка © Telegram / Національна поліція України

Последствия удара по зданию полиции в Харькове. Обложка © Telegram / Національна поліція України

В центральном районе Харькова получили ранения 37 работников Нацполиции Украины после того, как по их зданию был нанесён удар российским ракетами. О числе пострадавших сообщается на сайте самого украинского ведомства.

В тексте уточняется, что спасательные службы завершили разбор завалов, возгорание возникшее после нанесения удара было ликвидировано.

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Напомним, российские военные уничтожили временную базу ВСУ в Харьковской области. Удары наносились авиабомбами ФАБ-500. Изначально говорилось, что ликвидировано около 30 украинских солдат. В Национальной полиции Украины также подтвердили гибель полковника Андрея Матвиенко. По данным пророссийского подполья, в здании дислоцировались боевики неонацистского формирования «Кракен».

Татьяна Миссуми
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