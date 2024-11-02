Полковник погиб при ракетном ударе по месту дислокации полиции в Харькове
Последствия удара по зданию полиции в Харькове. Обложка © Telegram / Національна поліція України
Полковник Андрей Матвиенко погиб в результате ракетного удара ВС РФ по месту дислокации украинских полицейских в Харькове. Также в результате атаки 30 сотрудников получили ранения, сообщили в Telegram-канале Национальной полиции Украины.
По данным координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, слова которого приводит РИА «Новости», в здании дислоцировались боевики неонацистского формирования «Кракен».
Ранее Life.ru писал, что российские военные уничтожили временную базу ВСУ в Харьковской области. Удары наносились авиабомбами ФАБ-500, ликвидировано около 30 украинских военных.