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2 ноября, 00:39

Полковник погиб при ракетном ударе по месту дислокации полиции в Харькове

Последствия удара по зданию полиции в Харькове. Обложка © Telegram / Національна поліція України

Последствия удара по зданию полиции в Харькове. Обложка © Telegram / Національна поліція України

Полковник Андрей Матвиенко погиб в результате ракетного удара ВС РФ по месту дислокации украинских полицейских в Харькове. Также в результате атаки 30 сотрудников получили ранения, сообщили в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

По данным координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, слова которого приводит РИА «Новости», в здании дислоцировались боевики неонацистского формирования «Кракен».

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Ранее Life.ru писал, что российские военные уничтожили временную базу ВСУ в Харьковской области. Удары наносились авиабомбами ФАБ-500, ликвидировано около 30 украинских военных.

Артём Гапоненко
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