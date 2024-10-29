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29 октября, 02:38

«Накрыли кого-то с большими погонами»: ВС РФ ударили по военной академии в Харькове

Подполье: ВС РФ нанесли удар по военной академии в Харькове

По информации координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, в понедельник вечером в Харькове был нанесён удар по военной академии, где находился штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ), предположительно, с иностранными консультантами. Лебедев заявил, что зафиксированы три «прилёта» в центре города. Его слова приводят РИА «Новости».

Он также сообщил, что после удара Служба безопасности Украины (СБУ) оцепила район происшествия, и к месту событий допускаются только специализированные «скорые».

«Предварительно: кого-то с очень большими погонами накрыли в академии, и не одного», — заявил подпольщик.

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Недавно подполье сообщило, что удар также был нанесён по мосту, который служил Украине маршрутом для поставок оружия из Румынии. Переправа и другие объекты находились в посёлке Затока Одесской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / shakim888

Анатолий Цейко
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