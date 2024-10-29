«Накрыли кого-то с большими погонами»: ВС РФ ударили по военной академии в Харькове

По информации координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, в понедельник вечером в Харькове был нанесён удар по военной академии, где находился штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ), предположительно, с иностранными консультантами. Лебедев заявил, что зафиксированы три «прилёта» в центре города. Его слова приводят РИА «Новости».

Он также сообщил, что после удара Служба безопасности Украины (СБУ) оцепила район происшествия, и к месту событий допускаются только специализированные «скорые».

«Предварительно: кого-то с очень большими погонами накрыли в академии, и не одного», — заявил подпольщик.