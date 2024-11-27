Стало известно о приказе ВСУ стрелять по неустановленным лицам из-за страха перед Россией

Украинским бойцам, занимавшим позиции вокруг Красноармейска в подконтрольной Киеву части ДНР, приказали открывать огонь по всем «неустановленным лицам». Данное решение было принято в связи с приближением российских разведгрупп, сообщает телеканал CNN.

«Один командир заявил... что военным вокруг Покровска (украинское название Красноармейска — прим. Life.ru) дали приказ стрелять в неустановленных лиц на месте», — говорится в сообщении телеканала.

В материале телеканала отмечается, что в первую очередь подобный приказ был продиктован из-за страха перед стремительным продвижением российских разведывательных групп.