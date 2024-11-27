Стало известно о приказе ВСУ стрелять по неустановленным лицам из-за страха перед Россией
CNN: ВСУ приказали стрелять по неустановленным лицам из-за страха перед Россией
Украинским бойцам, занимавшим позиции вокруг Красноармейска в подконтрольной Киеву части ДНР, приказали открывать огонь по всем «неустановленным лицам». Данное решение было принято в связи с приближением российских разведгрупп, сообщает телеканал CNN.
«Один командир заявил... что военным вокруг Покровска (украинское название Красноармейска — прим. Life.ru) дали приказ стрелять в неустановленных лиц на месте», — говорится в сообщении телеканала.
В материале телеканала отмечается, что в первую очередь подобный приказ был продиктован из-за страха перед стремительным продвижением российских разведывательных групп.
Ранее СМИ назвали Красноармейск городом, взятие которого обрушит оборонительную линию на востоке Украины. Провал ВСУ был вызван «гениальным» ходом Зеленского, считают военные эксперты.
Shutterstock / FOTODOM / Madonova