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27 ноября, 14:18

«Ситуация критическая»: ВСУшники дрожат, боясь прорыва Российской Армии под Покровском

CNN: ВСУ опасаются прорыва ВС РФ под Покровском из-за нехватки военных

В ВСУ полагают, что из-за нехватки бойцов в их составе российские войска вскоре совершат серьёзный прорыв на Покровском (Красноармейском) направлении, передаёт CNN. Ситуация на фронте ими оценивается как критическая, компенсировать отсутствие военных дронами не получилось.

«Ситуация очень критическая. У нас не хватает пехоты, чтобы сражаться и продержаться некоторое время, пока беспилотники выполняют свою работу. Вот почему мы часто видим ситуации, когда противник бесконтрольно проникает в уязвимые зоны», — рассказал командир подразделения беспилотников 15-й бригады Нацгвардии с позывным Ист.

Подчёркивается, что Селидово, которое ВС РФ взяли под контроль ещё в октябре, защищали всего шесть украинских подразделений (около 60 человек). Их быстро окружили и заставили отступить. По словам разведчика-снайпера с позывным Кощей, российские войска могут начать штурм в один день и тогда украинским подразделениям вновь придётся отступать. На приход к власти в США Дональда Трампа бойцы смотрят со скепсисом.

Ранее в населённом пункте Красное российские военные сбили из автомата украинский дрон, который должен был атаковать транспорт командира 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны Зайнди Зингиева. Он побывал на месте дислокации личного состава подразделения на Артёмовском направлении, а попытка атаки при помощи БПЛА была предпринята на обратном пути.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Полина Никифорова
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