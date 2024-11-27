В ВСУ полагают, что из-за нехватки бойцов в их составе российские войска вскоре совершат серьёзный прорыв на Покровском (Красноармейском) направлении, передаёт CNN. Ситуация на фронте ими оценивается как критическая, компенсировать отсутствие военных дронами не получилось.

«Ситуация очень критическая. У нас не хватает пехоты, чтобы сражаться и продержаться некоторое время, пока беспилотники выполняют свою работу. Вот почему мы часто видим ситуации, когда противник бесконтрольно проникает в уязвимые зоны», — рассказал командир подразделения беспилотников 15-й бригады Нацгвардии с позывным Ист.

Подчёркивается, что Селидово, которое ВС РФ взяли под контроль ещё в октябре, защищали всего шесть украинских подразделений (около 60 человек). Их быстро окружили и заставили отступить. По словам разведчика-снайпера с позывным Кощей, российские войска могут начать штурм в один день и тогда украинским подразделениям вновь придётся отступать. На приход к власти в США Дональда Трампа бойцы смотрят со скепсисом.