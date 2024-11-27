Попытка ВСУ атаковать машину одного из командиров «Ахмата» закончилась полнейшим провалом

В населённом пункте Красное ВСУ попытались дроном-камикадзе атаковать транспорт командира 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны Зайнди Зингиева. Российские военные сбили БПЛА из автомата. О произошедшем рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Бойцы мотострелкового полка «Север-Ахмат» в зоне СВО. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Зингиев побывал на месте дислокации личного состава подразделения на Артёмовском направлении, чтобы проверить условия несения службы и передать бойцам продукты питания и другую необходимую провизию. На обратном пути ВСУ предприняли попытку атаковать транспорт командира дроном-камикадзе.

«Безуспешно. Нависшую проблему бойцы решили парой точных выстрелов из автомата», — написал Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что населённый пункт Красное — сложный участок, где практически не утихают бои. И всё же наши парни отлично справляются с поставленными задачами.