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27 ноября, 11:04

Попытка ВСУ атаковать машину одного из командиров «Ахмата» закончилась полнейшим провалом

Кадыров: ВСУ попытались атаковать транспорт командира полка «Север-Ахмат»

В населённом пункте Красное ВСУ попытались дроном-камикадзе атаковать транспорт командира 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны Зайнди Зингиева. Российские военные сбили БПЛА из автомата. О произошедшем рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Бойцы мотострелкового полка «Север-Ахмат» в зоне СВО. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Зингиев побывал на месте дислокации личного состава подразделения на Артёмовском направлении, чтобы проверить условия несения службы и передать бойцам продукты питания и другую необходимую провизию. На обратном пути ВСУ предприняли попытку атаковать транспорт командира дроном-камикадзе.

«Безуспешно. Нависшую проблему бойцы решили парой точных выстрелов из автомата», — написал Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что населённый пункт Красное — сложный участок, где практически не утихают бои. И всё же наши парни отлично справляются с поставленными задачами.

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Ранее Life.ru сообщил, что за десять дней киевский режим потерял 500 человек в Торецке ДНР. По словам командира роты беспилотников украинской армии, бойцы пропали во время ротации войск, когда ВС РФ проникли в тыл 95-й бригады ВСУ.

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Алена Пенчугина
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