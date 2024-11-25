«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 13:15

Командир Хохол и его отряд поразили Кадырова: «‎Настоящий кошмар для ВСУ»

Кадыров: Отряд «Ахмата» под командованием Хохла стал кошмаром для ВСУ

Боец ВС РФ с позывным Хохол. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Боец ВС РФ с позывным Хохол. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Украинские военнослужащие с большой опаской относятся к отряду спецназа «Ахмат» под руководством командира с позывным Хохол, который с блеском выполняет поставленные перед ним боевые задачи в зоне спецоперации. Об этом написал в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сейчас Хохол командует одним из самых эффективных и боеспособных отрядов спецназа «АХМАТ» на линии фронта. Эти парни стали настоящим кошмаром для украинских националистов. За их плечами большое количество успешно выполненных задач на сложнейших участках фронта», — пояснил он.

Хохол добровольцем записался в ряды военнослужащих ещё в 2022 году. По национальности он украинец, но давно перестал признавать власть в Киеве. Окончательный поворот в его сознании произошёл после того, как бойцы ВСУ нанесли удар по детскому пляжу в ДНР 13 августа 2014 года. Хохол прошёл обучение в Российском университете спецназа и теперь успешно воюет за справедливость и защищает Донбасс.

Кадыров показал видео уничтожения опорника ВСУ бойцами «Ахмата» под Часовым Яром
Кадыров показал видео уничтожения опорника ВСУ бойцами «Ахмата» под Часовым Яром

Ранее Кадыров опубликовал видео работы батальона «Запад-АХМАТ» в районе Волчанска. Особенно успешно себя проявили здесь российские снайперы. Несмотря на ожесточённое сопротивление противника, наши бойцы выполняют боевые задачи и теснят вражеские силы.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Рамзан Кадыров
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar