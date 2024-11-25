Командир Хохол и его отряд поразили Кадырова: «Настоящий кошмар для ВСУ»
Кадыров: Отряд «Ахмата» под командованием Хохла стал кошмаром для ВСУ
Боец ВС РФ с позывным Хохол. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Украинские военнослужащие с большой опаской относятся к отряду спецназа «Ахмат» под руководством командира с позывным Хохол, который с блеском выполняет поставленные перед ним боевые задачи в зоне спецоперации. Об этом написал в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Сейчас Хохол командует одним из самых эффективных и боеспособных отрядов спецназа «АХМАТ» на линии фронта. Эти парни стали настоящим кошмаром для украинских националистов. За их плечами большое количество успешно выполненных задач на сложнейших участках фронта», — пояснил он.
Хохол добровольцем записался в ряды военнослужащих ещё в 2022 году. По национальности он украинец, но давно перестал признавать власть в Киеве. Окончательный поворот в его сознании произошёл после того, как бойцы ВСУ нанесли удар по детскому пляжу в ДНР 13 августа 2014 года. Хохол прошёл обучение в Российском университете спецназа и теперь успешно воюет за справедливость и защищает Донбасс.
Ранее Кадыров опубликовал видео работы батальона «Запад-АХМАТ» в районе Волчанска. Особенно успешно себя проявили здесь российские снайперы. Несмотря на ожесточённое сопротивление противника, наши бойцы выполняют боевые задачи и теснят вражеские силы.