Украинские военнослужащие с большой опаской относятся к отряду спецназа «Ахмат» под руководством командира с позывным Хохол, который с блеском выполняет поставленные перед ним боевые задачи в зоне спецоперации. Об этом написал в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сейчас Хохол командует одним из самых эффективных и боеспособных отрядов спецназа «АХМАТ» на линии фронта. Эти парни стали настоящим кошмаром для украинских националистов. За их плечами большое количество успешно выполненных задач на сложнейших участках фронта», — пояснил он.

Хохол добровольцем записался в ряды военнослужащих ещё в 2022 году. По национальности он украинец, но давно перестал признавать власть в Киеве. Окончательный поворот в его сознании произошёл после того, как бойцы ВСУ нанесли удар по детскому пляжу в ДНР 13 августа 2014 года. Хохол прошёл обучение в Российском университете спецназа и теперь успешно воюет за справедливость и защищает Донбасс.