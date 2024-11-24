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24 ноября, 00:19

Кадыров показал видео уничтожения опорника ВСУ бойцами «Ахмата» под Часовым Яром

Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с военными 4-й бригады ЛНР уничтожили украинский опорный пункт в районе Часова Яра в ДНР. Кадры ликвидации вражеского объекта опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадры уничтожения опорника ВСУ бойцами «Ахмата» под Часовым Яром. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Украинский опорник нашли во время разведки. Наши бойцы предложили военным ВСУ сложить оружие, но те не стали этого делать.

«Но дважды такой шанс не даётся. Судя по всему, ВСУ предположили, что смогут вырваться из окружения. Этим планам не суждено было сбыться. Парни сразу перешли от слов к делу. Противник уничтожен», — рассказал Кадыров.

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В этом же населённом пункте ранее российские ВС уничтожили формирования украинской армии. На солдат ВСУ в Часовом Яре было сброшено несколько бомб ФАБ-1500.

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Оксана Попова
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