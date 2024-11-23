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23 ноября, 06:06

Негде хоронить: Киев бросил элиту ВСУ на убой под Часов Яр

ВСУ посылает на оборону комбината в Часовом Яре элитные части

Киевский режим перебросил в район Часова Яра элитные резервные группы войск для обороны местного огнеупорного комбината. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Средства объективного контроля зафиксировали переброску в Часов Яр резервных сил противника. Есть информация, что это бойцы одного из элитных подразделений ВСУ», — сообщили в силовых структурах.

Известно, что сейчас украинские силы небольшими группами пробираются в промзону огнеупорного завода. Источник доложил, что ВСУ складывают трупы сослуживцев внутри промзоны, так как не могут вывести столько.

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Недавно командование украинской армии направило головорезов нацбатальона «Азов»* в округу города Часов Яр Донецкой Народной Республики для сдерживания обороны. Известно, что там российские войска ведут активное наступление.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Николай Рюмин
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