Кадыров опубликовал видео работы батальона «Запад-АХМАТ» в районе Волчанска
Батальон «Запад-АХМАТ» Южного военного округа Минобороны России вместе с ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской республики, 128-й бригадой «Барс» и 6-й общевойсковой армией выполняют боевые задачи на Харьковском направлении. Кадры их работы опубликовал в личном телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Работа российских подразделений на Харьковском направлении. Видео © Telegram / Kadyrov_95
«Наша пехота в сопровождении снайперского расчёта успешно давит противника в окрестностях города Волчанска. Противник закрепился в городской застройке и окопался на прилегающих территориях. Несмотря на отчаянное сопротивление врага, ребята его постепенно выдавливают», — говорится в публикации Кадырова.
На кадрах видно работу снайперской группы стрелков. Бои проходят в городской застройке, которая получила серьёзные разрушения в ходе сражений. Например, у здания, похожего на многоуровневую автомобильную парковку, частично обрушены перекрытия между этажами.
Отметим, что некоторые районы Волчанска, скорее всего, сохранились не так хорошо, как та часть застройки, что показана на видео выше. Ранее Life.ru рассказывал о том, как ВС РФ нанесли сокрушительные удары по расположению противника в этом городе, использовав ОДАБ-1500 и ФАБ-3000.
Telegram / Kadyrov_95