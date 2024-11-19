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19 ноября, 11:27

Кадыров опубликовал видео работы батальона «Запад-АХМАТ» в районе Волчанска

Батальон «Запад-АХМАТ» Южного военного округа Минобороны России вместе с ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской республики, 128-й бригадой «Барс» и 6-й общевойсковой армией выполняют боевые задачи на Харьковском направлении. Кадры их работы опубликовал в личном телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Работа российских подразделений на Харьковском направлении. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Наша пехота в сопровождении снайперского расчёта успешно давит противника в окрестностях города Волчанска. Противник закрепился в городской застройке и окопался на прилегающих территориях. Несмотря на отчаянное сопротивление врага, ребята его постепенно выдавливают», — говорится в публикации Кадырова.

На кадрах видно работу снайперской группы стрелков. Бои проходят в городской застройке, которая получила серьёзные разрушения в ходе сражений. Например, у здания, похожего на многоуровневую автомобильную парковку, частично обрушены перекрытия между этажами.

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Отметим, что некоторые районы Волчанска, скорее всего, сохранились не так хорошо, как та часть застройки, что показана на видео выше. Ранее Life.ru рассказывал о том, как ВС РФ нанесли сокрушительные удары по расположению противника в этом городе, использовав ОДАБ-1500 и ФАБ-3000.

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Юрий Лысенко
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