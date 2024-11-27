Итальянские наёмники, воюющие на стороне Украины в рядах ВСУ, жалуются на отсутствие необходимого вооружения, об этом пишет газета Corriere della Sera.

Наёмник с позывным «Поло» рассказал изданию, что на фронте «не хватает всего».

«У нас нет даже ручных гранат, а русские хорошо сражаются. Когда-то у них почти не было дронов, сегодня они господствуют в небе», — сказал боевик.

Также, по его словам, из состоящих в ВСУ итальянцев уже убиты трое. А остальные не раскрывают личности, «чтобы защитить своих родных в Италии».