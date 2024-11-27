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27 ноября, 11:01

«Русские господствуют»: Итальянские наёмники пожаловались на бедственное положение ВСУ

Corriere della Sera: Наёмники жалуются на отсутствие необходимого оружия в ВСУ

Итальянские наёмники, воюющие на стороне Украины в рядах ВСУ, жалуются на отсутствие необходимого вооружения, об этом пишет газета Corriere della Sera.

Наёмник с позывным «Поло» рассказал изданию, что на фронте «не хватает всего».

«У нас нет даже ручных гранат, а русские хорошо сражаются. Когда-то у них почти не было дронов, сегодня они господствуют в небе», — сказал боевик.

Также, по его словам, из состоящих в ВСУ итальянцев уже убиты трое. А остальные не раскрывают личности, «чтобы защитить своих родных в Италии».

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А ранее Life.ru рассказывал про финского наёмника, который заложил свою «Теслу» ради вступления в ВСУ. 26-летний Юхо Лённберг с позывным Сипа продал всё своё имущество, чтобы поехать на Украину. Мама пыталась отговорить его от этой затеи, но молодой человек не послушал и шагнул за порог. В итоге Сипа был убит время одной из российских атак.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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