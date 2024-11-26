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26 ноября, 11:20

Разбил маме сердце: Финский наёмник заложил «Теслу» ради вступления в ВСУ и был ликвидирован

На Украине был убит финский наёмник Юхо Лённберг с позывным Сипа

Сипа в форме иностранного легиона. Фото © X / Your Finnish Friends

Сипа в форме иностранного легиона. Фото © X / Your Finnish Friends

Во время одной из российских атак был убит финский наёмник по имени Юхо Лённберг с позывным Сипа. Об этом рассказали в соцсети Х на аккаунте проукраинской организации «Your Finnish Friends».

26-летний Юхо Лённберг. Фото © X / Your Finnish Friends

26-летний Юхо Лённберг. Фото © X / Your Finnish Friends

В организации рассказали, что 26-летний Сипа продал всё своё имущество, чтобы поехать на Украину и воевать на стороне ВСУ. Мама пыталась отговорить его от этой затеи, но молодой человек не послушал и шагнул за порог. Судя по всему, наёмник не бедствовал, однако ему всё же пришлось продать «Теслу», чтобы наскрести денег на экипировку, трансфер и прочее.

Другие фотографии Сипы. Фото © X / Your Finnish Friends

Другие фотографии Сипы. Фото © X / Your Finnish Friends

В соцсети его назвали «финским героем, отдавшим жизнь ради Европы и Украины», заявив, что он является воплощением того, что из себя представляет «финскость».

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В организации отметили, что Сипа погиб «на востоке Украины». Не исключено, что так они называют Курскую область, чтобы не вдаваться в детали и не говорить финнам, за что именно погибают их соотечественники. Ранее в плен к ВС РФ попал британский наёмник ВСУ, который на допросе заявил, что его насильно перебросили под Курск.

Владимир Озеров
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