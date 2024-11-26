Разбил маме сердце: Финский наёмник заложил «Теслу» ради вступления в ВСУ и был ликвидирован

Во время одной из российских атак был убит финский наёмник по имени Юхо Лённберг с позывным Сипа. Об этом рассказали в соцсети Х на аккаунте проукраинской организации «Your Finnish Friends».

26-летний Юхо Лённберг. Фото © X / Your Finnish Friends

В организации рассказали, что 26-летний Сипа продал всё своё имущество, чтобы поехать на Украину и воевать на стороне ВСУ. Мама пыталась отговорить его от этой затеи, но молодой человек не послушал и шагнул за порог. Судя по всему, наёмник не бедствовал, однако ему всё же пришлось продать «Теслу», чтобы наскрести денег на экипировку, трансфер и прочее.

Другие фотографии Сипы. Фото © X / Your Finnish Friends

В соцсети его назвали «финским героем, отдавшим жизнь ради Европы и Украины», заявив, что он является воплощением того, что из себя представляет «финскость».