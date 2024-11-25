СК РФ возбудил уголовное дело в отношении литовского наёмника Ясюкевичюса

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении литовского наёмника Шарунаса Ясюкевичюса, который участвует во вторжении ВСУ в Курскую область. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы Следственного комитета.

«Следственным комитетом России в отношении гражданина Литовской Республики Шарунаса Ясюкевичюса возбуждено уголовное дело. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наёмничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ)», — сказано в публикации.

Следствие выяснило, что литовец на протяжении долго времени обучал иностранных наёмников, кроме того, он и сам лично принимает участие во вторжении ВСУ на территорию России. Ясюкевичюс вместе с прочими подразделениями украинской армии пересёк границу РФ в начале августа и участвовал в преступных действиях в отношении мирного населения в террористических целях. Следователи работают над выяснением текущего местоположения фигуранта и его сообщников.