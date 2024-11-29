Воссоединение народов: Медведчук заявил, что уже 15,7 млн украинцев сбежали от Зеленского в Россию
Медведчук: Украинцы массово бегут на освобождённые Россией территории
Граждане Украины массово спасаются от главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его данным, более 15,7 млн украинцев выбрали Россию в качестве страны проживания, включая жителей Крыма и Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также людей, которые перебрались из страны после начала СВО.
«Хунта Зеленского в ужасе – граждане Украины массово ломанулись на территории, которые вошли в состав России... После государственного переворота на Украине начался процесс, который сегодня можно с полной уверенностью назвать воссоединением украинского народа с Россией», — заявил Медведчук в опубликованном на сайте движения тексте.
Заявления украинской власти о массовом бегстве подтверждают неспособность команды Зеленского управлять страной, поскольку граждане Украины стремятся стать гражданами России. Когда это стало очевидно, в Киеве начали говорить о предательстве и заставили всех причастных отрекаться и каяться, подчеркнул политик. Любой украинец, получивший российское гражданство, автоматически становится преступником для режима Зеленского, и ему закрыт путь на Украину. Чтобы не стать предателями, некоторые украинцы пробовали перебраться в Европу, однако там они столкнулись с языковым барьером, отсутствием работы и другими проблемами.
«Банда Зеленского разворовала и развалила страну, и теперь гражданам Украины выгоднее жить в России... Зеленский при любом случае врёт, что украинцы очень хотят воевать и не потерпят «несправедливый мир»… Зеленского уже сливают из-за Океана. Но давайте теперь вернёмся к простым украинцам, Зеленский уже обещал им мир, и цинично обманул», — отметил Медведчук.
Ранее стало известно, что Зеленский подписал закон о добровольном возвращении дезертиров в армию. Военнослужащие, решившие вернуться на службу до начала 2025 года, сохранят право на все выплаты, льготы и социальные гарантии. С начала 2022 года в рядах ВСУ зарегистрировали более 89 тысяч случаев, связанных с нарушением воинской дисциплины.
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