Граждане Украины массово спасаются от главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его данным, более 15,7 млн украинцев выбрали Россию в качестве страны проживания, включая жителей Крыма и Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также людей, которые перебрались из страны после начала СВО.

«Хунта Зеленского в ужасе – граждане Украины массово ломанулись на территории, которые вошли в состав России... После государственного переворота на Украине начался процесс, который сегодня можно с полной уверенностью назвать воссоединением украинского народа с Россией», — заявил Медведчук в опубликованном на сайте движения тексте.

Заявления украинской власти о массовом бегстве подтверждают неспособность команды Зеленского управлять страной, поскольку граждане Украины стремятся стать гражданами России. Когда это стало очевидно, в Киеве начали говорить о предательстве и заставили всех причастных отрекаться и каяться, подчеркнул политик. Любой украинец, получивший российское гражданство, автоматически становится преступником для режима Зеленского, и ему закрыт путь на Украину. Чтобы не стать предателями, некоторые украинцы пробовали перебраться в Европу, однако там они столкнулись с языковым барьером, отсутствием работы и другими проблемами.

«Банда Зеленского разворовала и развалила страну, и теперь гражданам Украины выгоднее жить в России... Зеленский при любом случае врёт, что украинцы очень хотят воевать и не потерпят «несправедливый мир»… Зеленского уже сливают из-за Океана. Но давайте теперь вернёмся к простым украинцам, Зеленский уже обещал им мир, и цинично обманул», — отметил Медведчук.