Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истёк в конце мая, боится возможного переворота в стране.

Медведчук отметил, что глава киевского режима объявил о планах создания института по защите прав военнослужащих. По словам главы движения, введение военного омбудсмена, который должен заниматься защитой прав бойцов, на самом деле направлено на защиту самого Зеленского от недовольства армии.

Он также добавил, что для предотвращения возможного бунта со стороны ВСУ будет создан институт «помощников ветерана», в который планируется привлечь около 11 тысяч специалистов. Политик пояснил, что Зеленский стремится создать дистанцию между собой и недовольными военными, поэтому формирует такой обширный институт «прокладки».

«Зеленский явно хочет кем-то отгородиться от недовольства, глумления и негодования военных, потому и создаёт такой многочисленный институт «прокладки» между собой и армией», — объяснил политик.