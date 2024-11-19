Зеленский решил создать новый орган власти на Украине, но не сказал для чего

На Украине планируется создание нового органа власти — министерства объединения граждан. Об этом сообщил Владимир Зеленский. Однако он не уточнил, какие именно цели оно будет преследовать.

По словам лидера киевского режима, министерство объединения украинцев будет целенаправленно заниматься вопросами глобального украинского сообщества. Зеленский добавил, что до конца года будет представлена кандидатура министра для утверждения. В своём выступлении в Верховной Раде бывший комик не разъяснил, какие конкретно функции и задачи будут возложены на новое министерство.