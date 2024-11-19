«Кто-то этому нарику ещё верит?»: Захарова прокомментировала «план стойкости» Зеленского

«На Украине снова обсуждают «планы» Зеленского. План мира был. План победы был. План стойкости был. Следующий пункт — план капкан или план дурман? Кто-то этому нарику ещё верит?» — написала Захарова.

Напомним, президент Украины явил Верховной Раде свой «план стойкости» собственного сочинения. Согласно его плану, уменьшения мобилизационного возраста не будет, но будут введены контракты с мотивационным пакетом для тех, кто не достиг этого предела. Зеленский также анонсировал создание Министерства объединения Украины и обещал до конца года представить кандидатуру министра. А в марте 2025 он сулит индексацию пенсий на уровень инфляции. Также в плане фигурирует закон о множественном гражданстве.