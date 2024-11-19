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19 ноября, 11:18

Вечный Зе и модернизация «Нептуна»: Появилось содержание «плана стойкости» Украины

Украинские СМИ поделились подробностями «плана стойкости» Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

На Украине во всю обсуждается свежий «план стойкости», придуманный Владимиром Зеленским для украинского общества. Некоторые детали этого плана уже раскрыли СМИ, к примеру, первым пунктом украинский политик обозначил отказ от выборов. Целиком список будет представлен в декабре этого года, сообщает УНИАН.

Итак, первым пунктом плана является Единство:

  • Выборы во время войны невозможны по Конституции. Сначала — справедливый мир, а уже потом — выборы;
  • План стойкости будет детализирован с участием гражданского общества, бизнеса и экспертов.

2. Фронт:

  • Изменение подходов к управлению в армии, создание должности Военного омбудсмена;
  • Новая система контрактов для военных, сохранение текущего возраста мобилизации.

3. Оружие:

  • Производство 30 тысяч дальнобойных дронов за 2024 год;
  • Производство 3 тысяч крылатых ракет и расширение программы «Нептун» (украинская противокорабельная ракета);
  • Создание Технологической ставки для инноваций.

4. Деньги:

  • Локализация производства: закупка украинского;
  • Дерегуляция, страхование военных рисков, детенизация экономики;
  • Безопасность бизнеса и стимулирование честных отношений.

5. Энергетика:

  • Паспорта устойчивости регионов и генерации энергии;
  • Приоритет атомной генерации.

6. Безопасность:

  • Модернизация укрытий, металлоискатели в школах и госучреждениях;
  • Усиление госграницы.

7. Общины:

  • Улучшение налоговых условий для прифронтовых территорий.

8. Человеческий капитал:

  • Национальный стандарт «безбарьерности»;
  • Ликвидация влияния московской церкви;
  • Внедрение множественного гражданства, обновление дипломатической службы.

9. Культура:

  • Создание «культурного Рамштайна»;
  • Содействие украинистическим кафедрам за рубежом.

10. Политика героев:

  • Реабилитационные отделения в каждой общине до 2025 года;
  • Ветеранские пространства, социальная поддержка и квартиры для ветеранов;
  • Привлечение ветеранов к госслужбе.
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Напомним, что «план стойкости» призван «поддержать боевой дух украинцев», который подпортила победа Трампа на выборах президента в США. Зеленский хочет для его восстановления создать даже специальное «Министерство объединения украинцев» и назначить туда министра. По мнению политолога, именно триумф республиканцев в Штатах побудил Зеленского взяться за написание этого документа, поскольку американский политик набирает к себе в администрацию противников помощи Киеву.

Владимир Озеров
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