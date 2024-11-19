Вечный Зе и модернизация «Нептуна»: Появилось содержание «плана стойкости» Украины

На Украине во всю обсуждается свежий «план стойкости», придуманный Владимиром Зеленским для украинского общества. Некоторые детали этого плана уже раскрыли СМИ, к примеру, первым пунктом украинский политик обозначил отказ от выборов. Целиком список будет представлен в декабре этого года, сообщает УНИАН.