Вечный Зе и модернизация «Нептуна»: Появилось содержание «плана стойкости» Украины
Украинские СМИ поделились подробностями «плана стойкости» Зеленского
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
На Украине во всю обсуждается свежий «план стойкости», придуманный Владимиром Зеленским для украинского общества. Некоторые детали этого плана уже раскрыли СМИ, к примеру, первым пунктом украинский политик обозначил отказ от выборов. Целиком список будет представлен в декабре этого года, сообщает УНИАН.
Итак, первым пунктом плана является Единство:
- Выборы во время войны невозможны по Конституции. Сначала — справедливый мир, а уже потом — выборы;
- План стойкости будет детализирован с участием гражданского общества, бизнеса и экспертов.
2. Фронт:
- Изменение подходов к управлению в армии, создание должности Военного омбудсмена;
- Новая система контрактов для военных, сохранение текущего возраста мобилизации.
3. Оружие:
- Производство 30 тысяч дальнобойных дронов за 2024 год;
- Производство 3 тысяч крылатых ракет и расширение программы «Нептун» (украинская противокорабельная ракета);
- Создание Технологической ставки для инноваций.
4. Деньги:
- Локализация производства: закупка украинского;
- Дерегуляция, страхование военных рисков, детенизация экономики;
- Безопасность бизнеса и стимулирование честных отношений.
5. Энергетика:
- Паспорта устойчивости регионов и генерации энергии;
- Приоритет атомной генерации.
6. Безопасность:
- Модернизация укрытий, металлоискатели в школах и госучреждениях;
- Усиление госграницы.
7. Общины:
- Улучшение налоговых условий для прифронтовых территорий.
8. Человеческий капитал:
- Национальный стандарт «безбарьерности»;
- Ликвидация влияния московской церкви;
- Внедрение множественного гражданства, обновление дипломатической службы.
9. Культура:
- Создание «культурного Рамштайна»;
- Содействие украинистическим кафедрам за рубежом.
10. Политика героев:
- Реабилитационные отделения в каждой общине до 2025 года;
- Ветеранские пространства, социальная поддержка и квартиры для ветеранов;
- Привлечение ветеранов к госслужбе.
Напомним, что «план стойкости» призван «поддержать боевой дух украинцев», который подпортила победа Трампа на выборах президента в США. Зеленский хочет для его восстановления создать даже специальное «Министерство объединения украинцев» и назначить туда министра. По мнению политолога, именно триумф республиканцев в Штатах побудил Зеленского взяться за написание этого документа, поскольку американский политик набирает к себе в администрацию противников помощи Киеву.