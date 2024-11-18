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18 ноября, 11:59

«План стойкости Зеленского» предполагает создание Министерства объединения украинцев

Зеленский завтра может представить свой «план стойкости» в Раде

Владимир Зеленский уже завтра, 19 ноября, может представить свой так называемый «план стойкости» в Верховной раде Украины. Об этом узнало издание «Украинская правда».

По данным СМИ, «план» включает следующие пункты: фронт, единство, оружие, энергетика, финансы, безопасность, человеческий капитал, общины, культурный суверенитет и политика героев. Документ предполагает изменения в мобилизации, производстве вооружений, защите энергосистем, привлечении инвестиций и создании Министерства объединения украинцев.

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Напомним, на днях Зеленский анонсировал «план стойкости» Украины, состоящий из десяти пунктов. В Киеве объяснили, что он будет направлен на «поддержание боевого духа украинцев после победы Дональда Трампа на выборах в США». Политолог считает, что «план стойкости» связан с кадровыми назначениями, которые собирается сделать Трамп.

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ТАСС / Zuma

Александра Вишнякова
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