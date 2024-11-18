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18 ноября, 17:02

Зеленский заявил, что побывал в Покровске, назвав направление «напряжённым»

Владимир Зеленский приехал в подконтрольный ВСУ город Покровск в ДНР, назвав этот участок фронта «напряжённым направлением». Об этом говорится в публикации, сделанной в его личном телеграм-канале.

«Покровск. Посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, обороняющей город. Общался с защитниками и отметил наградами. Напряжённое направление», — написал он.

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Напомним, что на этот счёт существует занятная примета: вскоре после того, как Владимир Зеленский посещает населённые пункты, за которые вот-вот начнутся сражения, их берёт под контроль Армия России. Например, так было с Авдеевкой и Бахмутом. Военный эксперт рассказал Life.ru, что при нынешних темпах продвижения ВС РФ в ДНР, можно рассчитывать, что наши к концу года освободят не только Курахово, но и сам Покровск, который очень важен для Киева экономически.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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