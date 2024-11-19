Зеленский явил Верховной Раде свой «план стойкости»
Владимир Зеленский представил депутатам Верховной Рады Украины «план стойкости» собственного сочинения. Нардеп Алексей Гончаренко* раскрыл некоторые подробности этого списка.
«План стойкости» призван провести Украину от войны к миру. Документ включает в себя 10 пунктов:
- Единство
- Фронт
- Оружие
- Деньги
- Энергетика
- Безопасность
- Общины
- Человеческий капитал
- Культурный суверенитет
- Политика героев
«Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию», – обратился главарь киевского режима к нардепам.
Согласно его плану, уменьшения мобилизационного возраста не будет, но будут введены контракты с мотивационным пакетом для тех, кто не достиг этого предела. Зеленский также анонсировал создание Министерства объединения Украины и обещал до конца года представить кандидатуру министра. А в марте 2025 он сулит индексацию пенсий на уровень инфляции. Также в плане фигурирует закон о множественном гражданстве.
Напомним, что «план стойкости» направлен на «поддержание боевого духа украинцев», который несколько просел после победы Трампа на выборах президента в США, как считают в Киеве. Зеленский даже предложил создать для этого некое «Министерство объединения украинцев». По мнению политолога, документ подготовили, глядя на кадровые назначения избранного американского президента, поскольку там сплошь и рядом противники выделения помощи Украине.
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