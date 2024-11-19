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19 ноября, 10:33

Зеленский явил Верховной Раде свой «план стойкости»

Владимир Зеленский представил депутатам Верховной Рады Украины «план стойкости» собственного сочинения. Нардеп Алексей Гончаренко* раскрыл некоторые подробности этого списка.

«План стойкости» призван провести Украину от войны к миру. Документ включает в себя 10 пунктов:

  1. Единство
  2. Фронт
  3. Оружие
  4. Деньги
  5. Энергетика
  6. Безопасность
  7. Общины
  8. Человеческий капитал
  9. Культурный суверенитет
  10. Политика героев

«Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию», – обратился главарь киевского режима к нардепам.

Согласно его плану, уменьшения мобилизационного возраста не будет, но будут введены контракты с мотивационным пакетом для тех, кто не достиг этого предела. Зеленский также анонсировал создание Министерства объединения Украины и обещал до конца года представить кандидатуру министра. А в марте 2025 он сулит индексацию пенсий на уровень инфляции. Также в плане фигурирует закон о множественном гражданстве.

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Напомним, что «план стойкости» направлен на «поддержание боевого духа украинцев», который несколько просел после победы Трампа на выборах президента в США, как считают в Киеве. Зеленский даже предложил создать для этого некое «Министерство объединения украинцев». По мнению политолога, документ подготовили, глядя на кадровые назначения избранного американского президента, поскольку там сплошь и рядом противники выделения помощи Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Озеров
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