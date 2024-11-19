Зеленский явил Верховной Раде свой «план стойкости»

«Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию» , – обратился главарь киевского режима к нардепам.

Согласно его плану, уменьшения мобилизационного возраста не будет, но будут введены контракты с мотивационным пакетом для тех, кто не достиг этого предела. Зеленский также анонсировал создание Министерства объединения Украины и обещал до конца года представить кандидатуру министра. А в марте 2025 он сулит индексацию пенсий на уровень инфляции. Также в плане фигурирует закон о множественном гражданстве.