Армия России уничтожает группировку бойцов ВСУ в «‎огневом мешке» у Курахово

Украинские военнослужащие не в силах выбраться из «огневого мешка» в южном пригороде Курахова в ДНР, все пути отступления отрезаны российскими войсками. Сейчас наша армия планомерно зачищает район. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.