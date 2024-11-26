Армия России уничтожает группировку бойцов ВСУ в «огневом мешке» у Курахово
Рогов: ВС России зачищают «огневой мешок» у Курахово, ВСУ бежали из Ильинки
Украинские военнослужащие не в силах выбраться из «огневого мешка» в южном пригороде Курахова в ДНР, все пути отступления отрезаны российскими войсками. Сейчас наша армия планомерно зачищает район. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши войска зачищают «огневой мешок» южнее Курахово. Украинские боевики под натиском наших войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке», — поделился он.
Рогов добавил, что отдельные боевые группы противника тщетно пытаются вырваться из окружения и несут при этом огромные потери. Все дороги вблизи Курахова простреливаются российскими бойцами.
Напомним, 19 ноября ВС РФ во время стремительного наступления освободили населённый пункт Новоселидовка в ДНР. Посёлок находится севернее города Курахово, который российская армия планомерно окружала на протяжении последних недель. Именно отсюда долгие годы велись обстрелы Петровского района Донецка со стороны ВСУ. 20 ноября наши ребята развернули российский флаг в центральной части Курахова, обозначая освобождённую территорию. Пока ещё бои ведутся на окраинах города. Курахово находится в 46 километрах от Донецка. Взятие населённого пункта под контроль выведет ВС РФ к западным границам ДНР, где ещё продолжают из последних сил держаться бойцы ВСУ.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин