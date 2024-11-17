Медведев обвинил Зеленского в торговле ресурсами ради интереса США в конфликте

«Я уже писал об интересе американской элиты к возвращенным российским территориям, особенно к территориям Донбасса. Ведь запасы минерального сырья в них кратно больше всего, что осталось на Украине. Именно поэтому сегодня наркоман [Зеленский] пытается сохранить интерес американцев к войне, торгуя доступом к природным ресурсам», — написал Медведев в телеграм-канале.