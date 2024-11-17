Медведев обвинил Зеленского в торговле ресурсами ради интереса США в конфликте
Медведев: Зеленский пытается удержать интерес США, торгуя доступом к ресурсам
Владимир Зеленский пытается использовать интерес американской элиты к природным ресурсам на Донбассе в собственных целях. Таким мнением поделился заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Я уже писал об интересе американской элиты к возвращенным российским территориям, особенно к территориям Донбасса. Ведь запасы минерального сырья в них кратно больше всего, что осталось на Украине. Именно поэтому сегодня наркоман [Зеленский] пытается сохранить интерес американцев к войне, торгуя доступом к природным ресурсам», — написал Медведев в телеграм-канале.
Зампред Совбеза также отметил, что инвестиции США в объекты на территории Украины могут оказаться нерентабельными, учитывая текущую военную обстановку и продолжение конфликта. Он выразил мнение, что вложенные средства могут «ждать судьбы тех объектов инфраструктуры, которые сегодня с утра подверглись российскому массированному удару».
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам газодобычи, которые используются для обеспечения работы ВПК Украины. Кроме того, сегодня утром наши военные совершили атаки на критически важные объекты украинской энергетической инфраструктуры, а также предприятия, производящие продукцию военного назначения. Известно, что после этого на территории Незалежной ввели режим экстренных отключений света. В МИД Украины отметили, что ВС РФ предприняли «одну из крупнейших воздушных атак» с использованием дронов и ракет.
Life.ru